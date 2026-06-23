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Tras el encuentro con EEUU

Irán confirma que estrecho de Ormuz "está completamente abierto" para barcos comerciales

¿Qué ha dicho? El embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, ha detallado que, como recoge el memorando de entendimiento, los barcos no tendrán que hacer ningún pago durante 60 días.

Varios cargueros navegan por el estrecho de Ormuz Varios cargueros navegan por el estrecho de OrmuzReuters
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Después de que Irán cerrara el estrecho de Ormuz la semana pasada a causa de los continuos ataques de Israel a Líbano, el encuentro EEUU-Irán en Suiza tiene su primera consecuencia y es que el régimen ayatolá ha informado de que el enclave está "completamente abierto para embarcaciones comerciales".

Así lo ha señalado el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien ha detallado que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos 60 días que contempla ese acuerdo preliminar que firmaron las partes.

"Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones", ha agregado. Eso sí, el diplomático anticipa que "la situación no será la misma que antes de la guerra" en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que "nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país".

"Y no permitiremos que se sigan preparando para atacar a nuestro país en el futuro", ha recalcado, sin precisar si el Gobierno iraní tiene una idea concreta para restringir o controlar de algún modo el cruce del estrecho. Lo que sí ha apuntado es que Irán discutirá con Omán "qué disposiciones se necesitan para el estrecho".

El programa nuclear

Por otra parte, el embajador ha desmentido en nombre de su gobierno que Irán haya aceptado que expertos de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) realicen inspecciones en las instalaciones nucleares en este país.

"No ha habido negociaciones serias en relación a este asunto, así que cualquier información que se haya dado sobre permitir que los inspectores vayan a Irán es incorrecta". En respuesta a preguntas de los periodistas, Bahreini ha aseverado que su país será el único que decidirá sobre el uso de sus activos en el extranjero que serán descongelados, conforme a la decisión anunciada en la víspera por Estados Unidos: "No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan".

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