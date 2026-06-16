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Continúa la tensión

Irán amenaza a Israel con una "dura respuesta" si no cesa sus ataques contra Líbano

¿Qué ha dicho? "Si el Ejército del régimen sionista no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", ha sentenciado el Cuartel General Central de Jatam al Anbiya.

Un vehículo calcinado por un ataque de Israel en Tiro, en el sur de Líbano Un vehículo calcinado por un ataque de Israel en Tiro, en el sur de LíbanoEuropa Press
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El Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, uno de los principales mandos del Ejército de Irán, ha amenazado este martes a Israel con una "dura respuesta" si no pone fin a sus ataques contra Líbano, que han vuelto a dejar nuevas víctimas mortales (al menos cuatro) pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril y el acuerdo alcanzado esta semana entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto desatado hace más de tres meses.

"Se advierte que si el Ejército del régimen sionista, responsable del asesinato de niños, no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán", ha señalado en una breve nota difundida por la cadena de televisión iraní IRIB.

El Ejército iraní ha hecho estas declaraciones tras acusar a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de haber "violado el alto el fuego en el sur de Líbano 84 veces en los últimos dos días", después del anuncio de acuerdo entre Teherán y Washington. Las FDI "continúa cometiendo crímenes y masacrando al pueblo oprimido de Líbano", ha denunciado.

Al menos cuatro personas han muerto y varias han resultado heridas a causa de ataques perpetrados este martes por las tropas israelíes contra dos localidades en el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, de acuerdo a la agencia de noticias libanesa NNA.

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