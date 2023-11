Irán ha insinuado este miércoles que podría intervenir en el conflicto de Israel con Gaza si no se alcanza pronto un alto el fuego, pues considera que toda la región es su "hogar". Asimismo, el Gobierno iraní ha afirmado que el bombardeo llevado a cabo el martes por el Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia"es otra mancha en la larga lista de crímenes de guerra cometidos por el régimen sionista".

El ministro de Exteriores iraní, Hossein Amir Abdolahian, de visita en Turquía, ha amenazado a Israel asegurando que "no esperan el permiso de nadie". "Esta es nuestra región, nuestro hogar, y no esperaremos el permiso de nadie para tratar con lo que ocurre en nuestro hogar".

Por su parte, Turquía ha acusado este miércoles a la Unión Europea (UE) de "no querer oír hablar"de un alto el fuego y de dar vía libre a Israel en su guerra contra Gaza. "Trabajamos para un alto el fuego y para la ayuda humanitaria. Pero la UE no quiere oír hablar de un alto el fuego. No hacen nada por la ayuda humanitaria", ha dicho el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

En una rueda de prensa con su homólogo iraní, Hossein Amir Abdolahian, ha señalado que los países de la UE "se posicionan junto a Estados Unidos y están a favor de que Israel decida cuándo poner fin (a la guerra)".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, también se ha pronunciado este miércoles, pidiendo a los países musulmanes que inicien un boicot y dejen de enviar petróleo y alimentos a Israel por su ofensiva militar en la Franja de Gaza.

"Los gobiernos musulmanes deben bloquear la exportación de petróleo y otros bienes básicos al régimen sionista", ha manifestado Jamenei durante un acto con estudiantes, antes de afirmar que "esta guerra no es una entre Israel y Gaza, sino entre la mentira y la verdad, entre las potencias arrogantes y la fe".