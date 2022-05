Vladímir Putin habría sufrido un intento de atentado poco después de ordenar la invasión de Ucrania hace ahora tres meses. Así lo asegura el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kyrylo Budanov, en una entrevista publicada este martes por 'Ukrainska Pravda'.

"Hubo un intento de asesinar a Putin... Incluso se dice que fue atacado, no hace mucho tiempo, por representantes del Cáucaso", ha señalado Budanov en declaraciones al citado medio ucraniano.

El jefe de la Inteligencia ucraniana ha recalcado que se trata de "una información no pública". Según ha indicado, fue un "intento absolutamente fallido, pero realmente pasó... Fue hace como dos meses", ha precisado, sin concretar quién podría estar tras ese supuesto ataque. "Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo", ha reiterado.

La información ofrecida por los servicios de Inteligencia ucranianos, que también han afirmado en los últimos días que en Rusia se estaba preparando un golpe de Estado contra Putin, no han podido ser contrastadas de forma independiente.

En cualquier caso, el analista de Inteligencia Fernando Cocho advertía este mismo fin de semana en laSexta Noche de que no sería una buena estrategia eliminar a Putin ni tampoco positivo para Ucrania que padeciera una enfermedad, como se ha especulado: "Es un moderado en el sistema militar ruso, si se le sustituye vendría alguien mucho peor", señaló. Puedes ver su análisis en este vídeo: