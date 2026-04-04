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Importante operación de rescate

La increíble historia de Locher, el oficial de EEUU que sobrevivió 23 días en territorio enemigo tras ser derribado en Vietnam

Los detalles El piloto consiguió lo imposible: aguantar casi un mes sin ser visto. Se alimentaba a base de bayas y brotes de bambú y bebía agua de la lluvia de las hojas.

Roger Locher.
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El 10 de mayo de 1972 el oficial estadounidense Roger Locher sintió cómo su mundo estallaba mientras sobrevolaba el cielo de Vietnam del Norte, después de que un misil enemigo impactase en su F-4. Su compañero no sobrevivió al ataque y él se quedó a solo 60 kilómetros de Hanói, en el corazón del territorio más hostil de Vietnam.

Sin embargo, Locher consiguió lo imposible: sobrevivir 23 días, lo que supone la evasión más larga de un piloto estadounidense en la historia.

El oficial, que sobrevivió comiendo bayas, brotes de bambú y bebiendo agua de lluvia de las hojas, se movía solo unos metros al día, deslizándose entre la maleza espesa para evitar las patrullas que pasaban a escasos metros de su escondite.

En el día 22, cuando sus fuerzas se agotaban, escuchó aviones aliados y activó su radio. El mensaje llegó hasta el general John Vogt en Saigón. Así, el Alto Mando detuvo toda la ofensiva aérea sobre Vietnam del Norte para centrar todos los recursos en rescatar a un solo hombre.

Fue el 2 de junio de 1972 cuando, bajo un paraguas de 119 aviones de apoyo, un helicóptero se internó en el infierno verde. En ese momento, Locher, débil pero firme, salió de la maleza y lo subieron a bordo.

De esta forma, Locher se salvó de ser capturado, pero más de 700 pilotos estadounidenses fueron hechos prisioneros tras ser derribados en Vietnam.

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