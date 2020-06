COMPARECE DESDE LA CÁRCEL

El expolicía de Minneapolis acusado de asesinar a George Floyd ha comparecido desde la cárcel ante la juez, que ha establecido que para ver reducida su fianza deberá no trabajar para las fuerzas de seguridad, renunciar a cualquier permiso de armas, no abandonar el estado de Minesota y no tener contacto con la familia de George Floyd.