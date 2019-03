Un hombre a punto de morir arrollado por el metro, portada de 'The New York Post'

La portada de 'The New York Post' en la que se podía ver a un hombre momentos antes de ser arrollado por el metro de Nueva York junto al titular 'Condenado' ha levantado numerosas críticas, tanto en redes sociales como en otros medios estadounidenses.



La polémica foto es obra del fotógrafo 'freelance' R. Umar Abbasi que estaba en el andén en el momento en que un hombre, al que la policía ya ha detenido, empujó a la víctima a las vías del tren tras una discusión.

Tal y como se puede ver en las imágenes publicadas por 'The New York Post', el hombre trató de subir al anden antes de que llegara el metro, sin que nadie le prestara ayuda. El fotógrafo, que venía de cubrir otro acto en Times Square, recogió en varias instantáneas el momento antes de la muerte del hombre, con el metro entrando en la estación.

El fotógrafo asegura que está "sorprendido" por las críticas recibidas y asegura que hizo lo que pudo para salvar al hombre. En este sentido, ha explicado que su intención al disparar el flash de la cámara no era sacar la instantánea sino advertir con los fogonazos al conductor del tren.

"Ellos no estaban allí. No tienen ni idea de lo rápido que sucedió todo", ha señalado el fotógrafo. Asimismo, ha asegurado que lo único que hizo fue correr hacia el tren disparando el flash sin preocuparse de lo que saldría en las fotos. "La verdad es que no pude llegar donde estaba el hombre. Si hubiera podido, lo habría hecho".