La historia del sherpa que desafió a la muerte en el Everest: rescatado con vida tras seis días perdido, sin oxígeno ni alimentos

¿Qué han dicho? "Si hubiera sido un escalador extranjero, el rescate se habría organizado mucho más rápido", denuncia ahora uno de los sobrinos del rescatado. El sherpa cayó a una grieta y sobrevivió dos días y medio comiendo galletas. Cuando consiguió salir, vio que le habían abandonado.

Hillary Dawa, un sherpa que todos daban por muerto, fue encontrado con vida en el Everest tras seis días perdido sin oxígeno, agua ni comida. Su familia, que ya preparaba su funeral, recibió la noticia con incredulidad y alegría. Dawa se perdió durante el descenso al separarse del alpinista Chris Thrall y cayó en una grieta, donde sobrevivió comiendo galletas. Una avalancha le permitió salir, pero las agencias ya habían desmontado las cuerdas, dejándolo abandonado. Dawa fue contratado como cocinero y terminó en la cima por falta de guías. Su rescate expone la desigualdad en el tratamiento de escaladores locales.

Este martes hemos conocido las imágenes del momento en el que, contra todos los pronósticos, se encuentran vivo, en medio del Everest, a un sherpa que todos daban por muerto. Hillary Dawa llevaba seis días perdido en lo alto de esta montaña, sin botellas de oxígeno, sin agua y prácticamente sin comida. Le han encontrado con vida cuando nadie se lo esperaba. De hecho, su familia ya había comenzado a preparar su funeral.

Esta es la historia de este sherpa que ha desafiado a la muerte en el Everest. Sobre todo porque todos sus familiares estaban en pleno proceso de duelo, despidiéndose de él en Katmandú, pero él se resistió a morir. "No estábamos seguros de si era él o no. Después, nos enviaron la fotografía y nos alegramos mucho", cuenta la hija del sherpa.

El calvario empezó en pleno descenso. Agotado por el peso, Dawa se sentó a tomar un respiro y ese fue el último momento que pasó junto al alpinista Chris Thrall. "Me giré y le dije: 'Hillary, ¿estás bien, hermano? Y él respondió: 'Sí, sí. Estoy bien, Chris. Sigue adelante'", ha asegurado el compañero del sherpa que, como relata, decidió seguir con el descenso de la montaña.

Poco después, el sherpa cayó a una grieta. Sobrevivió dos días y medio comiendo galletas hasta que una avalancha llenó el foso y pudo salir. Pero al regresar, las agencias ya habían desmontado las cuerdas. Lo habían abandonado.

"Si hubiera sido un escalador extranjero, el rescate se habría organizado mucho más rápido", denuncia ahora uno de los sobrinos del rescatado. Ninguna empresa quería pagar el rescate.

Además, Dawa fue contratado como cocinero y acabó en la cima por falta de guías. Su mujer acabó detenida tras encararse con la agencia en el hospital.

"Ahora lo voy a contar todo", ha dicho la víctima nada más regresar a casa. Un milagro que vuelve a dejar al descubierto la cara más dura y desigual de la cumbre del mundo.

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