Ahora

Desaparecido en el Everest

La historia del sherpa que desafió a la muerte en el Everest: rescatado con vida tras seis días perdido, sin oxígeno ni alimentos

¿Qué han dicho? "Si hubiera sido un escalador extranjero, el rescate se habría organizado mucho más rápido", denuncia ahora uno de los sobrinos del rescatado. El sherpa cayó a una grieta y sobrevivió dos días y medio comiendo galletas. Cuando consiguió salir, vio que le habían abandonado.

La historia del sherpa que desafió a la muerte en el Everest: rescatado con vida tras seis días perdido, sin oxígeno ni alimentos

Este martes hemos conocido las imágenes del momento en el que, contra todos los pronósticos, se encuentran vivo, en medio del Everest, a un sherpa que todos daban por muerto. Hillary Dawa llevaba seis días perdido en lo alto de esta montaña, sin botellas de oxígeno, sin agua y prácticamente sin comida. Le han encontrado con vida cuando nadie se lo esperaba. De hecho, su familia ya había comenzado a preparar su funeral.

Esta es la historia de este sherpa que ha desafiado a la muerte en el Everest. Sobre todo porque todos sus familiares estaban en pleno proceso de duelo, despidiéndose de él en Katmandú, pero él se resistió a morir. "No estábamos seguros de si era él o no. Después, nos enviaron la fotografía y nos alegramos mucho", cuenta la hija del sherpa.

El calvario empezó en pleno descenso. Agotado por el peso, Dawa se sentó a tomar un respiro y ese fue el último momento que pasó junto al alpinista Chris Thrall. "Me giré y le dije: 'Hillary, ¿estás bien, hermano? Y él respondió: 'Sí, sí. Estoy bien, Chris. Sigue adelante'", ha asegurado el compañero del sherpa que, como relata, decidió seguir con el descenso de la montaña.

Poco después, el sherpa cayó a una grieta. Sobrevivió dos días y medio comiendo galletas hasta que una avalancha llenó el foso y pudo salir. Pero al regresar, las agencias ya habían desmontado las cuerdas. Lo habían abandonado.

"Si hubiera sido un escalador extranjero, el rescate se habría organizado mucho más rápido", denuncia ahora uno de los sobrinos del rescatado. Ninguna empresa quería pagar el rescate.

Además, Dawa fue contratado como cocinero y acabó en la cima por falta de guías. Su mujer acabó detenida tras encararse con la agencia en el hospital.

"Ahora lo voy a contar todo", ha dicho la víctima nada más regresar a casa. Un milagro que vuelve a dejar al descubierto la cara más dura y desigual de la cumbre del mundo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno se reúne con Vox para formar gobierno en Andalucía con la prioridad nacional de fondo
  2. La UCO prueba que Ferraz pagaba gastos de trenes, aviones y alquiler de coches a Leire Díez
  3. David Sánchez no usa su última palabra y Gallardo critica un juicio ideológico: "Nos han condenado socialmente"
  4. Visita de León XIV a España, en directo | El papa arranca su homilía en catalán pidiendo a los catalanes ser "constructores de unidad"
  5. El Gobierno aprobará 200 millones para la climatización y rehabilitación energética de colegios
  6. La historia del sherpa que desafió a la muerte en el Everest: rescatado con vida tras seis días perdido, sin oxígeno ni alimentos