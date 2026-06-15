Ola de solidaridad
La historia de Ayoub, el niño gazatí que perdió sus gafas entre los escombros y consiguió unas nuevas gracias a la solidaridad en redes
Los detalles Sus gafas se rompieron cuando cayó al suelo mientras caminaba por una carretera destrozada por bombardeos israelíes. Gracias al vídeo que compartió en redes, su familia ha conseguido donaciones para comprar unas nuevas.
Resumen IA supervisado
Ayoub Junaid, un niño de siete años con discapacidad visual de Gaza, se hizo viral tras compartir un vídeo en redes sociales donde aparecía desesperado al romperse sus gafas mientras caminaba por una zona llena de escombros. Este incidente, que para otros sería fácil de resolver, fue muy complicado para su familia debido a la situación en Gaza. Ayoub necesita gafas especiales y una operación para su retina dañada, que no puede realizarse en su región. Gracias al vídeo, que acumuló 50 millones de visitas, su familia recibió donaciones para comprarle gafas nuevas, permitiéndole retomar sus actividades cotidianas.
* Resumen supervisado por periodistas.
Ayoub Junaid tiene siete años y una discapacidad visual. Sin gafas no ve prácticamente nada. A través de las redes sociales se hizo viral al compartir un vídeo en el que aparecía completamente roto y desesperado después de que se rompiesen sus lentes mientras caminaba por una zona llena de escombros en el norte de Gaza.
Lo que para cualquiera se solucionaría de forma más o menos sencilla, para él y su familia ha sido complicadísimo.
Este niño gazatí, que en el vídeo se puede ver cómo trataba de juntar los pedazos de sus gafas rotas, tiene una grave discapacidad visual que le lleva a necesitar unas que son especiales.
Durante varios días ha tenido que estar con un parche en el ojo. Necesita una operación inviable en Gaza. Tiene la retina dañada y eso le provoca sensibilidad extrema a la luz.
Sus gafas se rompieron cuando cayó al suelo mientras caminaba por una carretera destrozada por bombardeos israelíes. Gracias al vídeo que compartió en redes, y con el que logró 50 millones de visitas, su familia ha conseguido donaciones para comprar unas nuevas.
Ahora, puede volver a pintar en su pizarra. Una historia que hemos conocido gracias a sus redes sociales en las que nos muestra su día a día, desde los peores momentos hasta los mejores, a pesar de vivir en la cárcel al aire libre más grande del mundo.
Ahora, Ayoub ya tiene sus gafas nuevas, pero todavía necesita una operación que en Gaza no puede recibir.
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