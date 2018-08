"Hay casos de violación sin violencia para la mujer": el senador argentino que desató la polémica en el debate sobre el aborto

"Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer", dijo el legislador en su intervención en la cámara alta. A su juicio, "a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador", como por ejemplo en el abuso intrafamiliar, en la que consideró que "no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación o sujeción".

'Hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer'

El legislador, contrario a la despenalización del aborto, hizo estas afirmaciones al proponer una modificación del Código Penal que defina cuáles son los límites de los únicos casos de aborto que actualmente son no punibles: cuando el embarazo es fruto de una violación o corre riesgo la vida de la madre.

"Deberíamos avanzar en una modificación del Código Penal por un lado y en una implementación seria y responsable del aborto causado y discutir cuáles son las causas", destacó. Rechazó el proyecto a debate, que busca despenalizar el aborto dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

"Nos tenemos que poner a discutir cuáles son las causas (del aborto), tenemos que salir de la interpretación extensiva que es bastante laxa y entonces uno no sabe cuándo habla de riesgo en la salud, cuál es el límite, plazos", añadió.

Una cosa, agregó, es el "peligro de la vida" de la madre, "que está claro" en su formulación legal, o la "inviabilidad de vida después del nacimiento", que también. "La violación también está clara su formulación, pero habría que ver", opinó Urtubey. Los argumentos del senador no tardaron en generar controversia en las redes sociales.

"El senador Urtubey dijo que no siempre la violación tiene componente de violencia (...) este es senador perverso. Qué peligro", indicó en Twitter la escritora Claudia Piñeiro. También Mónica Macha, diputada por la kirchnerista Unidad Ciudadana, se mostró tajante: "Este señor es el senador por la provincia de Salta, Urtubey.

Aquí, mientras fundamenta su voto negativo al proyecto de #IVE se encarga de elaborar una teoría sobre las violaciones diciendo que las intrafamiliares no son violentas. #AbortoLegalYa".