"Hay avances significativos, pero no definitivos": EEUU e Irán deshojan la margarita ante un posible acuerdo de paz

Los detalles Marco Rubio ha afirmado que pronto "habrá buenas noticias" que supondrán que "Ormuz quede completamente abierto y sin peajes". Donald Trump, por su parte, habla de un "entendimiento sobre la paz".

Estados Unidos e Irán están cerca de firmar un acuerdo de alto el fuego que pondría fin a las hostilidades y al bloqueo del estrecho de Ormuz, vital para el tránsito del 20% del petróleo mundial. Desde febrero, el conflicto ha afectado la economía global. Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., señala avances significativos, aunque persisten retos para implementar el acuerdo. Según la agencia Tasnim, el pacto incluiría la recuperación gradual del tráfico marítimo y la suspensión temporal de sanciones estadounidenses. Donald Trump confirma un entendimiento con varios países de Oriente Medio, esperando detalles finales y la reapertura de Ormuz.

Cada vez parece estar más cerca. Cada vez parece estar más próxima la firma de EEUU y de Irán en un acuerdo de alto el fuego. En un tratado para poner el fin a las hostilidades y al bloqueo del estrecho de Ormuz que, desde el pasado 28 de febrero, son el día a día en Oriente Medio y dejan unos efectos que se notan en todo el mundo. Pero parece que esta vez, a tenor de las declaraciones de ambos países, va a ser que sí.

"Se han logrado avances significativos, aunque no definitivos", ha asegurado Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, que pone un 'pero' a todo lo que están hablando: "Siempre soy cauto al decir esto. Uno puede acordar cosas sobre el papel, pero luego hay que llevar todo a la práctica".

Así están las cosas. Así va todo en un Golfo Pérsico del que Rubio dice que pronto "habrá buenas noticias". En horas, en las próximas horas. "Hemos avanzado algo con nuestros socios en un esquema que, si tiene éxito, puede dejarnos un Ormuz completamente abierto y sin peajes", expresa.

Es hacia donde el mundo mira. Hacia un lugar por el que transitaba el 20% del petróleo mundial hasta que EEUU e Israel decidieron atacar Teherán. Desde que Irán reaccionase cerrando el tráfico marítimo para que el combustible subiera hasta precios pocas veces visto e incluso se acabara en según qué países.

Ahora, todo puede volver a la normalidad. Y así puede ser porque el acuerdo parece estar próximo. Uno que, según la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, incluiría la "recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existentes antes de la guerra en Ormuz".

"Lo que contemplaría el posible acuerdo no sería una vuelta completa al estado previo a la guerra, sino únicamente la recuperación del volumen de tránsito de buques existente antes del conflicto", señaló la fuente en cuestión.

EEUU, por su parte, se comprometería a suspender temporalmente las sanciones y a liberar parte de los activos iraníes congelados en el extranjero desde la primera fase del acuerdo, como condición para la entrada en vigor del memorando de entendimiento.

En ello están. Están ultimando esa luz verde para un acuerdo. Porque Donald Trump también lo ha asegurado. Porque en redes, después de reunirse con Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Egipto, Jordania y Bahréin, que se ha llegado ya a "un entendimiento sobre la paz".

En palabras del republicano, "se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre Estados Unidos, Irán y los demás países mencionados". Así, Trump asegura que más adelante se darán los detalles de dicho acuerdo, pero que incluirá la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Ha hecho hincapié a que incluso ha hablado sobre todo con Benjamin Netanyahu, que además habría dado su visto bueno: "Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales, que se anunciarán próximamente".

Toca esperar, a saber cuánto, para saber si por fin y tras casi tres meses de conflicto las bombas dejan de caer en Irán y en los demás países de Oriente Medio. Si, tras tanto bloqueo y tanto peaje, Ormuz vuelve a ser un lugar de libre tránsito.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido