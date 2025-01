Hamás exhibe fuerza y celebra el alto el fuego mostrando su arsenal en un desfile en Gaza

Exultantes y triunfantes. Así se han mostrado hoy los integrantes de Hamás al entrar en vigor el alto el fuego en Gaza. Tras 15 meses de bombardeos, han festejado la tregua gritando, mostrando sus armas y subidos a unos todoterrenos similares a los que utilizaron para cometer el atentado del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

El júbilo se ha apoderado de los integrantes del grupo islamista, que ha hecho una auténtica exhibición de fuerza. De hecho, han reaparecido en público varios miembros de la Unidad Nukhba, la rama más violenta de Hamás y responsable del atentado que dio inicio al conflicto.

Pretenden mostrar que el debilitamiento que el Gobierno de Netanyahu asegura que han sufrido no es real y que están preparados para volver a combatir si es necesario. "No habríamos llegado a un acuerdo en estos términos si Hamás no se hubiera encontrado en una situación tan difícil", había asegurado unas horas antes un general del Ejército de Israel.

Sin embargo, los expertos aseguran que esta situación demuestra que Israel no ha cumplido con el objetivo de terminar con Hamás. "Esto refleja el sentimiento de victoria que tiene la población palestina porque Hamás no ha sido destruida del todo", asegura el politólogo y analista de defensa Guillermo Pulido. "El objetivo principal de destruir a Hamás y erradicarla de la Franja de Gaza no ha sido logrado", añade el experto.

De hecho, el grupo islamista se ha encargado de organizar el intercambio de rehenes que se ha llevado a cabo este domingo, demostrando que esta tregua supone una victoria para ellos y un fracaso de Israel tras 15 meses de masacre.