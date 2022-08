Ucrania celebra este miércoles 24 de agosto su Día de la Independencia, en la misma jornada en la que se cumplen seis meses desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció la invasión del país para "desnazificarlo". El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha dirigido a sus compatriotas para animarles a seguir adelante frente a su "más terrible amenaza". Sin embargo, ha destacado que las dificultades no solo han logrado "mayor unidad nacional", sino también reunir "al mundo en torno a valores verdaderos". "Nuestra bandera nacional se ha convertido en un símbolo mundial de valentía. Un símbolo de quienes valoran una vida libre. Donde hay azul y amarillo, no hay ni habrá tiranía. Donde hay azul y amarillo, no hay ni habrá salvajes", ha declamado. (EP)