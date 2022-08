Los ucranianos viven este miércoles su Día de la Independencia bajo la amenaza de que se produzcan nuevos ataques rusos en esta simbólica fecha, que llega justo cuando la guerra cumple seis meses. Una jornada que deja imágenes de calles desiertas por el temor a un atentado, tal y como puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

"No tenemos mucho miedo, porque nos habituamos a esto", reflexiona no obstante Kristina Bohdiazh, que vive en Kiev. Entrevistada en Más Vale Tarde, esta joven ucraniana señala sin embargo que "todos tenían miedo" en este día "porque a Rusia le gustan mucho las fechas importantes". "Siempre nos quieren dar 'regalos', es decir, bombardeos, provocaciones", explica.

"Hoy todo el día hay sirenas, hay bombardeos en muchas regiones, pero afortunadamente en la capital no ha pasado nada por ahora", agrega la joven, que cuenta que hoy ha estado en Irpín y Bucha: "En mi opinión, las regiones están más seguras que las ciudades grandes y claro que en el centro no había nadie hoy, solo en las regiones", señala.

Tras seis meses de guerra, Kristina afirma que es "muy difícil anímicamente vivir y ver cada día noticias de la muerte de amigos, de conocidos, de nuestros defensores". "No conozco a ninguna familia o persona que no hace algo para nuestro país: cada día haces voluntariado, donaciones, difundes la información", explica.

Para ella, "la vida cotidiana cada día es un poco de miedo de que mañana no vas a despertarte, por bombardeos, por un ataque terrorista, algo más de parte de Rusia". Sin embargo, Kristina, que ya abandonó el Donbás en 2014, asegura que no se ha planteado huir: "Irme otra vez no lo veo posible", sostiene. "Como mucha gente que eran refugiados desde 2014 preferimos ya quedarnos aquí y enfrentar todo lo que pueda pasar", agrega. Puedes ver su testimonio completo en el vídeo.