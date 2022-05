El presidente de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadirov, ha anunciado este sábado la toma de la localidad ucraniana de Severodonetsk por parte de las fuerzas rusas desplegadas en Ucrania. "Severodonetsk está bajo nuestro control total (...). La ciudad ha sido liberada. Los vecinos pueden respirar. Desde ahora ya no están en peligro", ha afirmado Kadirov a través de su canal en Telegram. Kadirov ha asegurado que el plan era tomar la ciudad en el plazo de una semana, pero el objetivo se ha logrado más rápido de lo previsto. "En principio estaba previsto liberar Severodonetsk en una semana, pero hoy he realizado ajustes y he fijado la toma de la ciudad en tres días. Nuestros combatientes han logrado hacerlo incluso más rápidamente, en tres horas", ha subrayado. (EP)