El general de división Rafael Dávila asegura que la guerra de Ucrania parece convencional pero no lo es porque está jugando un papel fundamental la tecnología y cree que acabará cuando "mande la economía". "El día en que se acaben los 'stocks' de armamento habrá que paralizarla". Este general retirado, con una dilatada carrera, reflexiona en una entrevista con EFE sobre el conflicto ucraniano con motivo de la publicación de su nuevo libro, un ensayo filosófico en el que hace un recorrido a través de autores clásicos para sacar conclusiones sobre los motivos que llevan al ser humano a meterse en guerras. Pregunta: ¿Qué es "El nuevo arte de la guerra" (Esfera de los Libros), que da título a su libro? Respuesta: Profundizo en por qué después del primer documento escrito que hay sobre la guerra, que es La Ilíada, seguimos exactamente igual. No es un libro de batallas ni de estrategias sino un ensayo ameno, no técnico.