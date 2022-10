Las autoridades regionales son las que están abasteciendo a los soldados rusos, no el Ejército. Así se desprende de un vídeo que se ha viralizado en los últimos días en el que se puede ver este reparto, y es que el Ejército no tiene capacidad para armar a sus hombres con todo lo necesario.

Cuando los soldados se dirigen a los centros de reclutamiento se encuentran una lista de 29 bienes necesarios para una salida militar al exterior, como chalecos antibalas o casos. Objetos que no proporciona el Ejército, que considera que los reclutas deberían llevarlo por su cuenta.

Por este motivo, si el Gobernador de la región no se lo da, se lo tienen que comprar ellos. No obstante, hay quienes no se lo pueden permitir. Ahora, la prensa rusa ha detectado que los bancos que ofrecen créditos fáciles que se pueden conseguir por llamada se están dirigiendo a estos reservistas, que no tendrán que pagar mientras estén en la guerra, pero que sí tendrán que pagar a la vuelta con intereses muy altos.