El ministro de Defensa de Bulgaria, Dimitar Stoyanov, ha anunciado este martes que Sofía no participará en el plan de compras conjuntas acordado por varios estados miembro de la Unión Europa con el fin de suministrar munición del calibre 155 milímetros a Ucrania, pues el Ejército búlgaro no cuenta con dichos proyectiles ni tampoco los usa. "Este millón de municiones deben salir como existencias de algunos almacenes. No tenemos tales proyectiles en el Ejército búlgaro, no hay forma de que se proporcionen a Ucrania por la simple razón de que no tenemos ese calibre", ha declarado Stoyanov, según recoge la Televisión Nacional de Bulgaria (BNT). Asimismo, el encargado de la cartera de Defensa ha recalcado que el Ejército búlgaro no cuenta con sistemas de armas que empleen municiones de este calibre, con lo que considera que no tendría sentido firmar contratos para la adquisición de un tipo de munición que "no se necesita en este momento". (EP)