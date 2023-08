El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado en la madrugada de este jueves del derribo de al menos trece drones ucranianos tanto en las cercanías de la capital, Moscú, como en la península de Crimea, que no han provocado ni víctimas ni daños. "Esta noche, en el territorio de las regiones de Kaluga (oeste) y Moscú, así como en la ciudad de Sebastopol (Crimea), hemos frustrado los intentos del régimen de Kiev de llevar a cabo ataques terroristas con vehículos aéreos no tripulados", reza un comunicado publicado en el canal de Telegram de la cartera ministerial. Los sistemas de defensa aérea rusos han destruido dos drones que volaban en dirección a Moscú, uno de ellos en la región de Kaluga, el segundo, sobre el cielo de la región moscovita. Por otra parte, cerca de la ciudad de Sebastopol, dos drones han sido destruidos por los sistemas de defensa, mientras que otros nueve "han sido suprimidos por la guerra electrónica y, al no haber alcanzado el objetivo, se han estrellado en el Mar Negro". (EP)