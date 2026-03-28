La guerra en Líbano se ceba con los niños: más de 120 han muerto y uno de cada cinco se ha visto obligado a abandonar su hogar

El contexto Este viernes, un pequeño municipio del país sufría un fuerte ataque israelí por el que murieron seis personas: cuatro de ellos pertenecían a la misma familia y tres eran menores.

Los ataques israelíes en el Líbano continúan, causando devastación en pequeños municipios. Un reciente ataque dejó seis muertos, incluyendo cuatro miembros de una familia, entre ellos tres niños. La ofensiva ha resultado en casi 120 niños fallecidos en menos de un mes y ha desplazado a uno de cada cinco menores. La destrucción de infraestructuras ha aislado a 150.000 personas en el sur del país. Mientras Israel intensifica sus operaciones contra Hizbulá, el grupo chií responde con cohetes hacia el norte de Israel. Además, tres periodistas y cinco paramédicos han muerto en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano. El conflicto sigue ampliando su impacto humanitario y militar.

Los ataques israelíes en el Líbano no cesan. Este viernes, un pequeño municipio del país sufría los estragos de la guerra en Oriente Medio recibiendo un fuerte ataque por el que murieron seis personas, entre los que se encuentran tres niños.

Cuatro de los fallecidos pertenecían a la misma familia, una madre y sus tres hijos, de 11 y 10 años y una bebé de tres meses, quienes fueron asesinados en su propia casa. Asimismo, esta trágica ofensiva dejó cerca de una veintena de heridos.

El conflicto deja, cada vez más, cifras alarmantes entre los más pequeños: en menos de un mes, más de 120 niños han muerto y uno de cada cinco se ha visto obligado a abandonar su hogar.

La destrucción de infraestructuras clave, como puentes y carreteras, ha aislado a unas 150.000 personas en el sur del país, según datos de Naciones Unidas. Así, la ofensiva israelí se ha intensificado con operaciones terrestres y bombardeos sobre distintas localidades, en un contexto en el que el Ejército asegura estar atacando objetivos vinculados a Hizbulá.

Por su parte, el grupo chií mantiene el lanzamiento de cohetes hacia el norte de Israel, donde también se han registrado víctimas. Con más de 1.000 muertos y miles de heridos desde el inicio de la ofensiva, el conflicto sigue ampliando su impacto tanto en el ámbito humanitario como en el militar.

Sin embargo, más allá de las cifras y de los objetivos militares, la escena en Sidón muestra el coste real de la guerra: tumbas de niños y madres que simbolizan el dolor y el terror que sigue dejando la violencia.

De la misma manera, al menos tres periodistas libaneses, de los medios Al Manar y Al Mayadeen y un cámara, además de una cuarta persona han muerto este sábado en un ataque aéreo israelí en la zona de Jazín, en el sur de Líbano.

Según el canal, los periodistas fallecidos son Ali Shaib, reportero del canal Al Manar, afiliado al grupo chií Hizbulá, y Fatima Fatouni, corresponsal del canal Al Mayadeen, también considerado cercano a Hizbulá, y el cámara Mohamed Fatouni, del mismo medio.

Al Mayadeen ha señalado que su corresponsal Fatouni ha muerto en un ataque israelí dirigido "contra un grupo de periodistas" en la zona de Jazín. Mientras, la agencia de noticias libanesa NNA confirmó la muerte de Shaib y Fatouni, junto a otras dos personas.

Además, cinco paramédicos han muerto por un bombardeo israelí a una ambulancia también en territorio libanés, informaron este sábado medios de Líbano. Según la agencia de noticias libanesa NNA, el bombardeo se produjo en Zoutar Sharqi, en el distrito de Nabatiyeh, cerca de la frontera con Israel.

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