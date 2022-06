La visita del opositor venezolano Juan Guaidó este fin de semana al estado de Zulia, al noroeste del país, ha terminado "a sillazos". Guaidó ha denunciado que los actos son producto de un "ataque del régimen de Nicolás Maduro" -como habitualmente define al Gobierno de Nicolás Maduro-.

Tras reunirse con autoridades opositoras de la región, gobernada por el opositor Manuel Rosales, Guaidó tenía prevista una caminata que no pudo concluir ya que la impidió un grupo de personas que se identificaron como "revolucionarios" y coreaban el popular "viva Chávez". Éstos impidieron que concluyera su agenda tal y como estaba prevista.

Guaidó responsabilizó de los hechos al concejal del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) José Sierra, a quien señaló de atacar a simpatizantes opositores que se encontraban organizando una asamblea ciudadana.

"No son bandos, es la dictadura contra la gente. Fue un ataque del régimen, a través del concejal PSUV José Sierra, contra personas que organizaban una asamblea", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter,

En fotos y vídeos que circulan por las redes sociales, se aprecian dos bandos enfrentados que se lanzan las sillas de plástico que estaban colocadas para llevar a cabo el evento, objetos usados por los simpatizantes opositores, según Guaidó, para defenderse.

"Lograron defenderse con lo único que tenían: sillas plásticas y firmeza. Con violencia, no van a lograr detenernos. A pesar del ataque, hicimos la asamblea y recorrimos el Cuatricentenario con los vecinos. Nos encontrarán siempre con la gente", señaló el líder antichavista.

No obstante, dicha asamblea no pudo concluir, así como tampoco el recorrido que inicialmente estaba planteado, tal y como constató Efe. Guaidó dijo, horas después, en la red social que se trata de "violencia" contra ciudadanos indefensos que resisten en una "lucha desigual". "Son años de violencia contra una ciudadanía desarmada, y de resistencia de un país que no se rinde en esta lucha desigual. No pudieron ni podrán detenernos", concluyó.