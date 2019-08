En pleno tiroteo de Dayton una pareja huye de las balas y ella cae al suelo. En ese momento, en medio del caos y el desconcierto él no duda en retroceder para tratar de proteger a su novia. Con todo su cuerpo, el joven evita que las balas impacten en ella.

Durante unos agónicos instantes, ambos se quedan acurrucados en el suelo para salvar su vida. Lo hacen mientras ven cómo las balas se quedan a escasos centímetros de ellos.

Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad, las publica Dayton Daily News y han servido para que todo el mundo conozca ya al joven, Camryn Crowde, como el nuevo 'héroe de Ohio'.

"No creo que sea un héroe. Hice lo que debía hacer, quería asegurarme de que no la herían", ha dicho el joven.

Su novia también se ha pronunciado sobre lo ocurrido a través de las redes sociales: "Estoy segura de que, si no me hubiera protegido, estaría muerta, aquello fue lo más aterrador que jamás me ha sucedido. No creo que quiera volver a salir jamás, estoy demasiado traumatizada".

El asesino de Ohio mató a nueve personas

Connor Betts fue el responsable de la matanza de Ohio. El joven provocó una auténtica masacre matando a nueve personas en cuestión de minutos y su carácter siniestro era tal que previamente elaboraba listas para matar o violar a personas de su instituto.

Aunque el joven tenía un oscuro pasado, pudo comprar un rifle de asalto trucado a través de Internet que le llegó a casa por medio de un distribuidor de armas.