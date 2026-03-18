Los golpes de precisión de Israel a la cúpula iraní no logran acabar con un régimen condenado a reorganizarse

¿Qué pasará después? Saeed Jalili, exasesor de seguridad nacional y negociador principal en materia nuclear, es el candidato a suceder a Ali Larijani. De línea dura y extremista, al igual que el actual líder supremo, mantiene una postura próxima a dotar de más poder aún a la Guardia Revolucionaria.

Miles de personas han despedido a Ali Larijani, jefe de seguridad iraní asesinado por Israel, considerado como una figura clave en el gobierno tras la caída de Jamenei. Este ataque, junto con la eliminación de Esmail Jatib, ministro de Inteligencia, representa un intento de Israel por debilitar al régimen iraní. Sin embargo, en lugar de desestabilizarlo, parece fortalecerlo. Irán ha construido un sistema de autoridad descentralizada, preparado para mantener su estructura a pesar de las pérdidas. Saeed Jalili, exasesor de seguridad nacional, se perfila como sucesor de Larijani, reforzando la postura dura del régimen y la Guardia Revolucionaria.

Como a un héroe y como a un mártir, miles de personas han despedido la mañana de este miércoles a Ali Larijani, el jefe de seguridad iraní asesinado este martes por Israel y para muchos, el hombre que gobernaba en la sombra el país tras la caída de Jamenei. Casi al mismo tiempo Israel anunciaba que había eliminado a otro hombre fuerte del régimen, el máximo responsable de la inteligencia. Un nuevo asesinato que lejos de debilitar al régimen, parece que lo está reforzando.

La muerte del jefe de seguridad nacional, Ali Larijani, supone el golpe más duro contra la cúpula iraní desde la muerte de Ali Jamenei. Un ataque de precisión en el que Israel bombardeó la casa de uno de sus hijos en la que se encontraba Larijani en Teherán. Acabaron con su vida, con la de uno de sus hijos, uno de sus ayudantes y sus guardaespaldas. "El Dr. Ali Larijani, el valiente y orgulloso secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, fue martirizado", así lo confirmaba la televisión estatal iraní.

Este miércoles, en el corazón de Irán, le despiden en un adiós multitudinario. Junto a sus restos mortales también estaban los del comandante de la Basij, la milicia controlada por la Guardia Revolucionaria, Gholamreza Soleimani, asesinado este martes por Tel Aviv.

Un golpe de efecto con el que Israel busca derribar a toda costa al régimen. "Estamos debilitando este régimen con la esperanza de brindar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo", ha asegurado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Pero que hayan acabado con el cerebro político-militar de Irán, no implica su fin. "Irán se ha preparado para esto desde hace décadas, se han construido redundancias para que si falla alguien la autoridad esté descentralizada y se pueda mantener la guerra aunque no haya una cabeza por encima",ha explicado Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial, en Al Rojo Vivo este miércoles.

Saeed Jalili, exasesor de seguridad nacional y negociador principal en materia nuclear, es el candidato a suceder a Ali Larijani. Jalili, de línea dura y extremista, al igual que el actual líder supremo, es una postura próxima a dotar de más poder aún a la Guardia Revolucionaria. Un régimen que suma este miércoles otra baja más, Esmail Jatib, ministro de Inteligencia, ha sido el último al que Israel ha dado caza.

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