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Catástrofe en Venezuela

El Gobierno venezolano prohíbe la llegada de los periodistas a La Guaira durante 48 horas alegando "recomendaciones sanitarias" tras los terremotos

Los detalles El Ejecutivo presidido por Delcy Rodríguez comenzó el sábado a implementar un sistema de control para el traslado de periodistas y reporteros audiovisuales en autobuses con 90 puestos diarios para llevarlos hasta las zonas de desastre.

Integrantes de la Protección Civil de Venezuela participan este jueves, en las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados por los terremotos, durante un operativo de rescate en el municipio de Chacao, en el este de Caracas (Venezuela).

El Gobierno de Venezuela suspendió este lunes por 48 horas el traslado que había habilitado de periodistas en autobuses al estado costero de La Guaira, la zona de desastre del doble terremoto ocurrido el miércoles, por "recomendación sanitaria", según una fuente cercana al Ministerio de Comunicación del país caribeño. La fuente explicó que la suspensión se hace debido a que las próximas 48 horas son vitales para el rescate de las personas que aún quedan con vida y que los rescatistas necesitan el mayor silencio posible. "No bajamos los autobuses porque es una recomendación", indicó.

El Ejecutivo presidido por Delcy Rodríguez comenzó el sábado a implementar un sistema de control para el traslado de periodistas y reporteros audiovisuales en autobuses con 90 puestos diarios para llevarlos hasta las zonas de desastre, tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que han dejado al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos. La fuente dijo a EFE que queda en responsabilidad de la prensa intentar trasladarse hasta el lugar o no, porque puede que no le permitan el acceso, aunque "muchos han podido pasar".

Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) indicó en X que "impedir el reporte en terreno no resuelve la emergencia" y que "con el paso de las horas, la situación sanitaria puede agravarse y el país necesita información verificada y oportuna, especialmente las familias de las víctimas". "Hasta este momento, los corresponsales han bajado a La Guaira por sus propios medios y están haciendo la cobertura", añadió el SNTP.

El doble terremoto del miércoles es el más letal que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

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