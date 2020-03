El Gobierno prepara un paquete de medidas "contundentes" en materia de transportes contra el coronavirus, que deja ya más de un millar de casos en nuestro país. Asimismo, el Ejecutivo quiere articular fórmulas para que las empresas faciliten el teletrabajo a sus empleados, según ha adelantado la ministra portavoz, María Jesús Montero, en declaraciones a la 'Cadena SER'.

Tanto Sanidad como Transportes y los ministerios económicos llevarán al Consejo de Ministros de este martes informes con sus respectivas propuestas frente al virus.

En este sentido, la ministra de Hacienda ha anticipado que se facilitarán medidas de conciliación para los trabajadores y para que se adopten mecanismos de cuarentena.

La ministra también ha anticipado que habrá medidas de estímulo económico para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de las empresas y que no se pierdan prestaciones. No obstante, Montero ha descartado que se revisen las previsiones de crecimiento, al menos de momentos, y ha dicho que no se pedirá que se revise el pacto de estabilidad.

La prioridad: preservar el empleo y el crecimiento

Por su parte, Nadia Calviño ha indicado que la prioridad en lo que respecta a las medidas económicas será preservar el empleo y el crecimiento. La ministra, que no ha concretado si habrá medidas de liquidez, ha afirmado en declaraciones a TVE que la situación en España no es la de Italia ni de la Alemania.

"Las situaciones de los diferentes países son muy diferentes", ha señalado la vicepresidenta tercera. "Nuestro país tenía unas previsiones de crecimiento muy robustas", ha asegurado Calviño, que sostiene que "esas bases de crecimiento sólido no desaparecen por esta situación puntual de crisis".

En cuanto al turismo, la ministra ha reconocido que es "un sector muy importante para nuestra economía y el que se va a ver más afectado desde el punto de vista de la demanda". Por este motivo, ha dicho, "es uno de los sectores que se están siguiendo de una manera más próxima para que el impacto no lleve a una situación más grave".

Aunque ha admitido que "impacto económico va a haber", la titular de Economía ha hecho un llamamiento a minimizarlo y a ayudar a las empresas que más van a notarlo. Sobre la situación de los mercados, Calviño ha considerado que "en sí la volatilidad de los mercados de renta variable no es muy importante", mientras que los de renta fija y de renta pública "están más o menos tranquilos".