Gibraltar vota este jueves si despenaliza o no el aborto, un referéndum que llega en medio de una intensa división entre quienes están a favor y en contra: mientras 'Gibraltar for Yes' lleva meses de campaña en las calles por el 'sí', grupos antiabortistas también han celebrado marchas contra esta reforma.

Y es que este territorio de ultramar británico tiene una de las leyes más restrictivas de toda Europa en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, que incluye la cadena perpetua para las mujeres que decidan abortar. La única excepción en la legislación gibraltareña actual para abortar es si la vida de la mujer corre peligro.

Por eso, la solución para muchas gibraltareñas durante años ha sido la de entrar en España para ejercer este derecho. Concretamente, por cercanía, la mayoría acude a la clínica Ginesur de Algeciras. A este respecto, Sonia Lamas, portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) explica que "tanto en el año 2018 como en el año 2019 alrededor de unas 40 mujeres cruzaron de Gibraltar a Algeciras" con este propósito.

Algo que podría cambiar finalmente a partir de este jueves, tras el referéndum en el que se planteará la siguiente pregunta a los votantes: "¿Debería entrar en vigor la Ley de Enmienda al Código Penal de 2019, que define las circunstancias bajo las cuales se permitirá el aborto en Gibraltar?". Contestar 'sí' supone apoyar la despenalización, pero en supuestos determinados y solo hasta las 12 semanas de gestación.

Así, incluso si sale adelante la consulta popular, la ley gibraltareña seguiría siendo mucho más restrictiva que la normativa de Reino Unido, que permite abortar hasta las 24 semanas. "No es comprensible cómo en suelo británico a las mujeres se las condena de por vida por intentar ejercer un derecho", denuncia Lamas.

Precisamente, al país británico viajaron muchas españolas en los años 70 cuando en España estaba prohibido interrumpir el embarazo, ya que la primera ley del aborto no se aprobó en nuestro país hasta el año 1985. Sin embargo, todavía hay países europeos como Malta o la Ciudad del Vaticano donde no está abortar en ninguna circunstancia.

En cualquier caso, en ese referéndum de mañana no van a poder votar todos los gibraltareños, sino solo aquellos que se hayan registrado previamente: el pasado viernes se cerraba el plazo para hacerlo y, según datos publicados por el Gobierno de Gibraltar, son 23.342 personas las que están llamadas a votar este jueves entre las 09:00 y las 22:00 horas en los 15 puntos habilitados para ello. En este sentido, la principal novedad es que también podrán hacerlo los jóvenes de entre 16 y 18 años que se hayan inscrito.