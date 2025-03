Gerard Depardieu declara este lunes ante el juez tras las acusaciones de dos mujeres de agresión sexual

Este próximo lunes comienza el juicio contra Gerard Depardieu, gran figura del cine francés, acusado de agresión sexual por dos presuntas víctimas que trabajaron con él en 2021. Aunque la gran incógnita es si se celebrará, ya que Depardieu consiguió aplazar este juicio el pasado octubre alegando problemas de salud.

El actor francés tiene mañana un nuevo proceso judicial. En esta ocasión, Depardieu está acusado de agresión sexual de dos mujeres que trabajaron con él en el rodaje de la película 'Les volets verts' de Jean Becker en 2021. Las víctimas, una decoradora y una asistente de realización de la película, denunciaron a Depardieu en 2024 alegando que el actor las agredió sexualmente.

La primera de las víctimas asegura que Depardieu la manoseó en la grabación de la película, tirándola hacia él y atrapándola con sus piernas antes de tocarle la cintura, las caderas y los pechos mientras le decía palabras obscenas y, según la Fiscalía, tres personas presenciaron la escena. Por su parte, la segunda señala que fue manoseada por el actor tanto en el set como en la calle.

No obstante, la primera duda del juicio es si el francés se presentará o no ante el jueztras un primer aplazamiento de su declaración por motivos de salud. Su abogado, Jérémie Assous, ha asegurado esta semana que Depardieu, que tiene 76 años, estará presente, aunque ha puntualizado que su estado de salud es frágil por un complejo cuadro coronario al que se suma la diabetes. El hecho es que en octubre Assous también había dicho que el intérprete tenía intención de acudir y el día de inicio del juicio acabó presentando un certificado médico que explicaba que no estaba en condiciones.

Ahora bien, estas no son las primeras denuncias que sufre por agresión y acoso sexual Depardieu. De hecho, el actor estaba siendo investigado formalmente por acusaciones de violación a la actriz Charlotte Arnould en 2018 cuando las actuales víctimas enmarcan los hechos de las agresiones.