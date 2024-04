En medio de crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los menores, varias ciudades en Francia están considerando la implementación de un toque de queda nocturno para adolescentes menores de 13 años. La propuesta restringiría la presencia de niños en las calles desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.

Mientras que algunos ayuntamientos ya han puesto en práctica esta medida, otros como el de Niza planean adoptarla el próximo 1 de mayo. Desde el ayuntamiento de esta ciudad costera argumentan que el toque de queda es necesario para proteger a los jóvenes de la creciente influencia de la delincuencia y las drogas. El alcalde, Christian Estrosi, afirma que "las mafias utilizan las redes de menores para sus actividades ilícitas".

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta medida. Algunos padres expresan su preocupación por el papel educativo que asume el Ayuntamiento al imponer restricciones sobre el horario de salida de sus hijos. "No me convence que el Ayuntamiento tome un rol educativo", señala uno de los residentes.

En otras ciudades, como Cagnes-sur-Mer, donde el toque de queda ha estado en vigor durante más de dos décadas, los funcionarios municipales argumentan que la medida ha ayudado a concienciar a los padres sobre la importancia de supervisar las actividades nocturnas de sus hijos. "Esto indica que los padres han hecho lo necesario desde entonces", afirma Louis Nègre, alcalde de Cagnes-sur-Mer.

Mientras tanto, en Béziers, el alcalde de ultraderecha ha implementado un toque de queda en solo tres barrios considerados como los más conflictivos. Esta decisión ha avivado aún más la controversia en torno a la medida, destacando las diferentes posturas sobre cómo abordar el problema de la seguridad de los menores en el país.