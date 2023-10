El candidato a la Presidencia argentina, Javier Milei, ha sorprendido en su última aparición televisiva al mostrarse incómodo, molesto e errático. Sus caras y gestos durante una entrevista apuntaban a que algo extraño le pasaba. Uno de los momentos más incómodos, como puede observarse en el vídeo superior, tuvo lugar cuando apareció tras él una cámara, algo que le hizo estallar: "Que termine el murmullo detrás de cámara", ordenó.

Seguidamente acusó al programa de desconcentrarle: "Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar". Incluso lamentó que su carrera podía "echarse a perder" por ese supuesto "bullicio" en el plató: "Si yo erro, me destrozan públicamente y nadie va a decir que detrás había un murmullo que me estaba matando", reprochó.

Además de la furia, Milei tuvo también un momento de debilidad. Se produjo cuando el entrevistador le recordó que sus oponentes le comparan con Hítler: "Ni siquiera corresponde", replicó. "¿Estás llorando?", le pregunta el presentador. "Es que es muy doloroso", contestó.

Y de nuevo tuvo un cambio brusco: del llanto al envalentonamiento, pasando por un comentario machista: "Mientras miran señoritas en internet, yo estoy en sus sábanas", expresó como respuesta a un tweet referente al apoyo que recibió de Patricia Bullrich tras la primera vuelta de las elecciones. Puedes ver toda la información en el vídeo situado sobre estas líneas.