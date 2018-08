El éxodo masivo de venezolanos se topa con la xenofobia en la frontera brasileña: Brasil ya ha enviado 120 militares

Arrastran su vida hacia otro país. Algunos venezolanos ya han entrado en Ecuador, otros están a la espera acampados porque necesitan el pasaporte para cruzar la frontera ecuatoriana: "Queremos ir a Perú a trabajar. No puedo volver a Venezuela con las manos vacías". Gabriel huyó con su mujer, ella no tiene pasaporte: "Yo prefiero regresar, no sé qué hacer allá pero ya veremos que hacemos".

Escapan por dos rutas principalmente: una atravesando Colombia para llegar a Ecuador y Perú, este país pedirá también el pasaporte desde el próximo sábado. La otra ruta directa hacia Brasil. Ahí se ha vivido un brote de xenofobia en contra de los venezolanos.

El gobierno brasileño ya ha tomado medidas:la zona. Ante la tensión 1.200 venezolanos ya han vuelto a su territorio. Naciones Unidas estima que 2,3 millones de personas han huido de Venezuela y lo hacen por la situación social y económica que viven.

Precisamente ya ha entrado vigor la primera medida del nuevo plan económico de Maduro: estrenan la nueva moneda bautizada como el bolívar soberano. Además al bolívar se le quitarán cinco ceros. Una medida que crea incertidumbre. Quien tenga 200.000 bolívares en el banco le quedará dos. La oposición ya se ha movilizado: el martes habrá huelga general.