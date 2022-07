El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton se ha convertido en protagonista de la polémica este martes al reconocer abiertamente que ha colaborado en la planificación de golpes de Estado, aunque -según ha matizado rápidamente- no en Estados Unidos. Así lo ha expresado él mismo durante una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN. Todo ha ocurrido cuando se encontraba abordando el asalto al Capitolio de enero de 2021 comandado por Trump.

En ese momento, el periodista, Jake Tapper, señala a su entrevistado que parece que no es necesario "ser brillante para efectuar un golpe de Estado". A ello ha respondido efusivamente Bolton de la siguiente manera: "No estoy de acuerdo con esa afirmación. Como alguien que ayudó a planear golpes de Estado, no aquí sino en otros lugares, sé que cuesta mucho trabajo". Unas palabras que han sorprendido a Tapper, que ha insistido inmediatamente en esta cuestión.

Cuando Bolton aseguraba que no iba a entrar en detalles, el periodista le ha preguntado: "¿[Ha colaborado en] golpes de estado exitosos?". En este punto, Bolton ha reconocido que la Administración Trump planificó un golpe de Estado en Venezuela, pero que sin embargo finalmente fracasó. El periodista, sorprendido por las declaraciones de Bolton, se ha limitado a añadir tras su respuesta: "Creo que hay otras cosas que no me está diciendo".

Bolton fue consejero de Seguridad Nacional desde el 9 de abril de 2018 y hasta 10 de septiembre de 2019. Entre las responsabilidades de este cargo destaca el mando del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la labor como consejero especial del líder de EEUU sobre los temas de seguridad nacional (actualmente, Jake Sullivan es el consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden).

Precisamente, este martes el comité que investiga el asalto del Capitolio del 6 de enero de 2021 presentó pruebas de que el entonces presidente estadounidense Donald Trump planeó días antes instigar a sus seguidores a acudir a la sede del Congreso y de que su círculo cercano se reunió con los grupos ultra que participaron. Trump escribió un tuit que no envió, pero ese mensaje, que conservan los Archivos Nacionales, es suficiente, según el comité, para demostrar que tanto Trump como sus consejeros estaban interesados en alentar a las masas.

El llamamiento del líder republicano avanzaba que iba a dar un discurso ese día por la mañana, al que pedía llegar pronto ante las multitudes previstas, y después instaba a la gente a dirigirse hacia el Capitolio, donde se estaban certificando los votos que condujeron a la investidura del demócrata Joe Biden. La audiencia, a puerta abierta, reflejó cómo grupos ultraderechistas como los Oath Keepers y los Proud Boys, que lideraron esa protesta, se habían coordinado entre sí.

También, cómo gente de confianza de Trump estuvo en contacto con ellos. Días antes de que el asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn participara en una reunión en el Despacho Oval que analizó cómo revertir el resultado de las elecciones, este fue fotografiado fuera del Capitolio con miembros destacados de los Oath Keepers.