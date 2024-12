Las evidencias que señalan a Luigi Mangione como presunto asesino del CEO de United Healthcare

La Policía de Nueva York, encargada de investigar el asesinato del CEO de la aseguradora United Healthcare, Brian Thompson, ha informado de nuevas evidencias que señalan claramente a Luigi Mangione como presunto victimario.

La primera de ellas son las balas, que según ha explicado Jessica Tisch, portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, coinciden con las del arma que se le encontró a Mangione en el momento de la detención. "Pudimos relacionar esa arma con los tres casquillos que encontramos en el centro de la ciudad en la escena del homicidio", ha señalado.

La segunda son las huellas que se encontraron en una botella, hallada cerca de la escena del crimen, y que coinciden con las suyas. "Relacionamos las huellas dactilares de la persona en cuestión con las huellas dactilares que encontramos tanto en la botella de agua, como en la barrita energética cerca de la escena del crimen en Midtown", ha indicado.

A Luigi Mangione se le acusa de un delito de posesión ilícita de armas y falsedad documental en el estado de Pensilvania, donde ya ha sido juzgado y donde se ha declarado no culpable. Mientras que en el de Nueva York se le acusa de asesinato.

En el momento de su detención fue hallado junto a una mochila que contenía un arma impresa con 3D, un silenciador y tres hojas de papel. En ellas había escrito un manifiesto en el que calificaba la reunión de inversores de United Healthcare como una "convención de parásitos tacaños". Según apunta 'The New York Times', el presunto asesino indica en ese escrito que quería cometer un asesinato "preciso" y que no pusiera "en riesgo a inocentes".

Asimismo, se han conocido nuevos detalles personales sobre Mangione. Desde hace años habría estado lidiando con la espondilolistesis, una enfermedad rara de espalda, de la que tuvo que ser operado, aunque los dolores no remitieron. Por lo tanto, la rabia y las evidencias destapadas por la policía le convierten en claro sospechoso de asesinar, a sangre fría, a Brian Thompson.

Continúa la ola de solidaridad con Mangione

En Nueva York han vuelto a aparecer carteles de 'Se Busca' en los que aparecen los rostros de los CEO de distintas aseguradoras, en los que se explican quiénes son y qué han hecho. Una acción que tiene atemorizados a los ejecutivos y a las propias autoridades, que temen que se pueda producir el asesinato de otro alto directivo.