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Incidente de seguridad

Evacúan el aeropuerto de Hamburgo por un incidente de seguridad

Los detalles El aeropuerto ha indicado que los vuelos no pueden despegar, pero que las llegadas se están desarrollando según lo programado. Además, piden a los pasajeros que contacten con su aerolínea.

Imagen de archivo. Terminal del aeropuerto de Hammburgo

La terminal de pasajeros del aeropuerto de Hamburgo, en el norte de Alemania, ha sido evacuada tras un incidente de seguridad y todos los pasajeros deben someterse nuevamente a los controles de seguridad, según informaron el aeropuerto y la Policía.

"Actualmente, los vuelos no pueden despegar, pero las llegadas se están desarrollando según lo programado. Por favor, contacte con su aerolínea", ha indicado el aeropuerto en su sitio web.

Por su parte, la Policía federal ha explicado que un hombre pulsó un botón de emergencia que abre las vías de evacuación, obteniendo acceso no autorizado a la zona de seguridad.

Noticia pendiente de ampliación.

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