Europa, la nueva diana de Donald Trump: "La UE es un enemigo por lo que nos hacen en comercio"

Le preguntan quién es su mayor enemigo global, y Trump responde: "Creo que tenemos muchos enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, (por) lo que nos hacen en el comercio. No pensarías que la UE es un enemigo, pero son un enemigo. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente".

La Unión Europea es el tema, según dice literalmente, "más difícil". Por el comercio, y por no pagar lo que deben a la OTAN. En la 'BBC' la primera ministra británica, Theresa May, anunciaba el consejo que Trump le había dado para lidiar con los 27 por el 'Brexit'. "Me dijo que demandara a la Unión Europea. No negociar", confiesa la líder de Reino Unido..

Todo, después de la regañina en la cumbre de la OTAN a varios países europeos por sus gastos en defensa, y a Alemania en concreto por el acuerdo con Rusia para construir un gaseoducto. Donald Trump da un paso más calificándoles como enemigos en vísperas de la reunión con Rusia, el segundo de esa lista.

Trump se reunirá con Putin y, según señala, llega a esa cita con unas expectativas muy bajas. Hace sólo tres días, el Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra 12 miembros de la agencia militar rusa. Les acusa del robo y la difusión de documentos de la campaña de Hillary Clinton. Sobre eso Trump lanza balones fuera. Culpa a Obama porque, según considera, él era entonces el presidente.