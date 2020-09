Un grupo de científicos de deCODE genetics en Islandia, una filial de Amgen Inc, la compañía biofarmacéutica con sede en California, y sus colaboradores, ha publicado un estudio en 'The New England Journal of Medicine' que muestra que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV2 no se reducen cuatro meses después del diagnóstico.

La finalidad del estudio era lograr conocimientos sobre la naturaleza y durabilidad de la respuesta inmune humoral a la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Para ello, los científicos midieron los anticuerpos en el suero de 30.576 personas en Islandia, lo que constituye un 8,4% de la nación, usando seis ensayos (dos de ellos pan-Ig). Tras estos ensayos establecieron que la mejor medida de seropositividad era un resultado positivo con ensayos pan-Ig.

Los científicos probaron 2.102 muestras de 1.237 personas con qPCR-positiva obtenidas hasta cuatro meses después del diagnóstico y midieron anticuerpos en 4.222 muestras de personas expuestas, en cuarentena, y 19.000 personas que no sabían si habían sido expuestas. De las personas en cuarentena, el 2,3% eran seropositivas y de los que presentaban una exposición desconocida, fueron positivas el 0,3%.

Por ello, estiman que el 0,9% de los islandeses fueron infectados por SARS-CoV-2 y el 44% de las personas infectadas con SARS-CoV2 en Islandia no fueron diagnosticadas con qPCR. Además, la tasa de letalidad por infección es del 0,3%. Por otro lado, de las 1.797 personas que se recuperaron de SARS-CoV-2 en Islandia, 1.107 (91,1%) eran seropositivas.

Kari Stefansson, consejero delegado de deCODE genetics y autor sénior del documento, ha afirmado que están "encantados de poder decir que el título de los anticuerpos antivirales puede reducirse a las semanas de infección". Además, Stefansson ha detallado que "está claro que el 99,1% de los islandeses aún son vulnerables al SARS-CoV2": "Ahora estamos centrados en estudiar la inmunidad celular en los que no aumentan los anticuerpos".

