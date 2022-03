La ciudad ucraniana de Irpin vivió este viernes una de las jornadas más duras del conflicto. Así lo recogieron las cámaras de la emisora privada turca Haber Global. Tal y como muestran la imágenes, los aviones de guerra sobrevolaban la ciudad mientras salían columnas de humo de la zona. Al mismo tiempo, es escuchaban explosiones como la del vídeo, en el que se ve al conductor de la tripulación abandonando el vehículo mientras intentan buscar refugio.

Según recoge Reuters, lograron escapar sin víctimas mortales. Recordamos que en los últimos días las fuerzas rusas han avanzado desde tres direcciones, rodeando las ciudades ucranianas, golpeándolas con artillería y ataques aéreos. Sin embargo, este sábado Rusia ha declarado un alto el fuego parcial para permitir la salida de corredores humanitarios de las ciudades ucranianas de Mariupol y Volnovakha. Así lo señaló el Ministerio de Defensa ruso:

"Hoy, 5 de marzo, se anuncia un cese al fuego a partir de las 10.00 hora de Moscú (09.00 hora de Kiev) y la apertura de corredores humanitarios para la salida de civiles de Mariúpol y Volnovaja".

Así, se ha confirmado que la evacuación durará cinco horas desde las 11:00 hora local, las 10 en España, hasta las 16:00. La evacuación se está llevando a cabo en autobuses municipales desde tres puntos de la ciudad y en vehículos particulares, que deberán ceñirse estrictamente a una ruta preestablecida. Las autoridades de la ciudad, con cerca 450.000 habitantes, pidieron a los conductores que lleven en sus coches el mayor número posible de personas. "Queridos vecinos de Mariúpol, a partir de hoy comienza la evacuación de la ciudad. No es una decisión fácil, pero como siempre he dicho Mariúpol no son ni sus calles ni sus edificios. Mariúpol son sus habitantes, nosotros", ha señalado el alcalde de esta localidad, Vadim Boychenko, en un mensaje a los ciudadanos.

Pese la necesidad de huir de la zona, la evacuación ha tenido que ser paralizada ya que en zonas que tendría que atravesar el corredor humanitario se seguían produciendo bombardeos. De hecho, autoridades municipales han pedido a los ciudadanos que vuelvan a los refugios a la espera de más información. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que las tropas rusas que rodean Mariúpol permitirán durante cinco horas que los civiles abandonen las ciudades en dos corredores humanitarios.