La estrategia de Trump no frena la caída de Tesla: el presidente responsabiliza de las pérdidas millonarias a un boicot 'progre'

Tesla, la empresa de Elon Musk, no para de caer en Bolsa. Ni la estrategia de Donald Trump, amigo íntimo del magnate de los vehículos, de meter sus coches en la Casa Blanca y promocionarlos ha servido para frenar la caída de las acciones.

"Es un gran producto, mejor no lo hay. No se puede penalizar a alguien por ser patriota", defendía hace tan solo unos días el presidente de Estados Unidos. A pesar de que acusa a un "boicot progre" el desplome de las acciones de Tesla, lo cierto es que son sus propias políticas arancelarias y sus continuas amenazas a los mercados los que han provocado una caída generalizada de la Bolsa y la empresa de su amigo no se ha librado.

Las acciones de Tesla comenzaron el año con un valor de más de 400 dólares. Sin embargo, en menos de tres meses, han pasado a costar casi la mitad.

Desde la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, Elon Musk ha sufrido pérdidas de 148.000 millones de dólares. Su apoyo incondicional al republicano y su respaldo a la extrema derecha le está saliendo caro.

En Alemania, las matriculaciones de Tesla cayeron un 76 % en comparación con el año anterior y, en Francia, un 45%. Sus compradores, directamente, no quieren ni volver a conducirlos. En redes sociales se ha vuelto viral un vídeo en el que se escucha a un hombre decir: "Que te den Elon Musk, eres un ser humano horrible y no quiero volver a tener tu coche nunca más". También se han visto imágenes de cómo vandalizaban coches de la marca del magnate.

Sus ideales y su apoyo a su amigo, Donald Trump, aparte de caro, también está generando más protestas contra él y sus empresas.