Los tiroteos de El Paso, en Texas, y Dayton, en Ohio, han dejado una treintena de víctimas mortales y decenas de heridos. Son dos de los 253 ataques de este tipo sufridos por Estados Unidos en lo que va de año. El país norteamericano es el que más armas tiene del mundo: 393 millones, más que habitantes (325 millones aproximadamente), de acuerdo a un estudio de la 'Small Arms Survey'.

Además, obtener estas armas no es solamente común, sino que resulta relativamente fácil, pues Estados Unidos y Yemen son los únicos países del mundo en los que no se requiere una licencia para comprar armas. En el caso de EEUU, hay siete estados en todo el país que exigen que la persona que quiera comprar un arma de fuego tenga un permiso. Estos son California, Connecticut, el Distrito de Columbia (Washington D.C.), Hawaii, Illinois, Massachusetts y New Jersey. Todos ellos tienen una tradición demócrata.

Por otro lado, hay una otros siete que piden al comprador una licencia, pero solo en el caso de la adquisición de pistolas. Se trata de Iowa, Maryland, Minnesota, Nebraska, Nueva York, Carolina del Norte y Rhode Island.

Esto significa que de los 50 estados y un Distrito Federal que conforman los Estados Unidos, en 37 pueden adquirirse armas sin ningún tipo de licencia. No obstante, todos aquel que compre alguna tendrá que rellenar el 'Form 4473', un formulario que contiene el nombre, dirección, fecha de nacimiento, fotografía del documento de identidad y otros datos bancarios. También incluye información sobre el arma en cuestión.

En la mayoría de países del mundo la compra de armas está regulada y usualmente se necesita una licencia o un permiso del gobierno para poseerlas. Cambodia, Eritrea y Corea del Norte son los únicos que tienen una prohibición total de la posesión de armas por parte de los ciudadanos en sus legislaciones.