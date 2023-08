La de grupos de personas que deambulan por las calles y actúan como 'zombies' es una imágen que se repite en decenas de ciudades estadounidenses. Es la epidemia del fentanilo, una droga que ya está matando a más de70.000 ciudadanos del país.

Ahora, Estados Unidos acusa directamente a China de agravar la situación. El país asiático es el principal productor y distribuidor de los químicos necesarios para fabricar esta droga.

Explica a laSexta Alba Leiva, analista de 'El Orden Mundial', que no es algo equiparable a la guerra del opio en la que le imperio británico, de forma intencionada, utilizó esta droga para dañar a China. En este contexto, indica la experta, "China no es que haga esto con el fentanilo pero sí que sabe que no le viene mal que Estados Unidos tenga un problema interno tan grave".

Sin embargo, el Departamento de Justicia estadounidense ha presentado cargos contra cuatro empresas chinas, a las que acusa de querer inundar Nueva York con millones de dosis de fentanilo.

Esto ocurre en un contexto en el que las relaciones entre ambos países son muy tensas. "Si hubiese una mejor relación, también se podrían establecer cauces de negociación o de cooperación para afrontar este problema de forma conjunta", detalla la experta.

Los principales compradores de estos químicos son los cárteles mexicanos que han visto en el fentanilo una buena oportunidad de negocio. Es 50 veces más potente que la heroína, más fácil de producir que una droga natural y, también, más barata. Es, en palabras de una congresista estadounidense, "un arma de destrucción masiva".

España es el tercer país del mundo que más consume esta sustancia, pero se trata de un consumo con prescripción médica. Por ahora, no tenemos una entrada de fentanilo en el mercado ilegal y se utiliza, en la mayoría de los casos, para tratar a pacientes oncológicos con dolor intenso.