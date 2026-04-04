España, el destino favorito de muchos estadounidenses que huyen del "payaso y narcisista" Trump: "Ha arruinado a EEUU"

¿Qué está pasando? Las políticas de la Casa Blanca en materia económica y en las cuestiones migratorias está provocando que muchos busquen el sueño americano fuera de sus fronteras. "La gente de color no se siente segura allí", afirman.

Cada vez más estadounidenses abandonan su país, escapando de las políticas de Donald Trump. España se ha convertido en un destino popular, con ciudades como Barcelona atrayendo a quienes buscan un nuevo comienzo. Chris Kelly, periodista y empresaria, dejó California con su hija debido a la inseguridad que siente la gente de color en EE.UU. Courtney Hunter también emigró a España tras perder su empleo por las políticas arancelarias de Trump. Según 'The Wall Street Journal', unos 200.000 estadounidenses han abandonado el país desde el retorno de Trump al poder. La guerra de Irán y la inseguridad han motivado a muchos, como Nick y Daniel, a buscar seguridad y un nuevo hogar en el extranjero.

Cada vez son más los estadounidenses que dejan su tierra. Que se marchan de EEUU a otros países del mundo escapando de Donald Trump. De las políticas de Trump. Del proceder de la Casa Blanca desde que el magnate neoyorquino regresó al poder. Entre sus destinos, España, donde día tras día es más frecuente ver a ciudadanos y ciudadanas norteamericanas que cambian, por ejemplo, San Diego por Barcelona.

Es el caso de Chris Kelly, periodista y empresaria, que hace un año salió de California rumbo a Cataluña junto a su hija mestiza. "Creo que Trump es un payaso y un narcisista. Ha arruinado a Estados Unidos", ha expuesto.

"La gente de color definitivamente no se siente segura en EEUU", añade Kelly al respecto de las políticas de la Administración Trump.

Unas que llevaron a Courtney Hunter a irse de Dallas, de Texas, para llegar a España. Porque perdió su trabajo por los vaivenes arancelarios de Trump y ahora, una vez dejado atrás el miedo, estudia español.

"El 40% de las mujeres jóvenes quieren marcharse de forma permanente de EEUU porque no nos sentimos seguras allí", cuenta.

Según informa 'The Wall Street Journal', son unos 200.000 estadounidenses los que se han marchado del país desde que Trump volvió a la Casa Blanca. Algo que, por otra parte, constata Bárbara, que cada vez ayuda a más norteamericanos con la burocracia española.

"Se ha duplicado o quizá triplicado la cantidad de americanos que están listos para venir y que nos piden ayuda para establecerse aquí", explica.

Y hay a quien la guerra de Irán les ha terminado de convencer. Es el caso de Nick, de Kelsey y de su hijo: "Es un momento aterrador, mucha gente estará saltando del barco".

En cuando a Daniel, él y su marido comenzaron a hacer las maletas en cuanto reeligieron a Trump. "Cuando vinimos a Barcelona cogí la mano a mi esposo. Saqué una foto y la puse en Facebook. Dije, por primera vez me siento seguro y no siento que me vayan a atacar", comparte.

Porque todos coinciden. Porque todos afirman que no es momento de estar orgullosos de sentirse estadounidenses y buscan el sueño americano fuera de sus propias fronteras.

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