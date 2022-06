El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha avisado de que el ingreso de Suecia y Finlandia en la OTAN no es definitivo, en la medida en que el memorando suscrito esta semana es "sólo es el principio" y Turquía se reserva el derecho a tomar medidas si los países nórdicos no cumplen sus "promesas". Turquía, Suecia y Finlandia firmaron el martes un acuerdo que Erdogan considera un "triunfo diplomático", en la medida en que compromete a la otra parte a resolver algunos de los recelos expresados por Ankara en relación a la lucha contra el terrorismo.

En particular, Ankara quería un mayor compromiso de sus potenciales socios en relación a grupos como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las Unidades de Protección Popular (YPG). "Esperamos una clara solidaridad de nuestros aliados, no sólo con palabras sino también en acciones", ha dicho en rueda de prensa al término de la cumbre de líderes de la OTAN en Madrid. Los diez puntos del memorando no incluyen compromisos claros, pero Erdogan ha llamado a distinguir entre lo que figura negro sobre blanco y los compromisos fijados en la reunión.

Así, ha asegurado que Suecia se ha comprometido a extraditar a 73 "terroristas" a Turquía, sin entrar en más detalles sobre estos casos. "Si no se mantienen las promesas, lo que hay en el contrato, actuaremos de forma acorde", ha dicho Erdogan, que ha respondido con un tajante "por supuesto" a la posibilidad de que Turquía termine bloqueando la adhesión de Finlandia y Suecia durante el proceso de ratificación nacional.

Una vez firmado el protocolo de adhesión --previsto para el próximo martes en Bruselas--, no hay un calendario preciso para la plena incorporación de los dos países nórdicos, si bien el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, espera que sea "cuanto antes". Erdogan, sin embargo, ha recordado que el último país en incorporarse a la Alianza, Macedonia del Norte, entró en 2020 y lo hizo tras unas dos décadas de espera. Turquía espera la "plena solidaridad" de sus aliados en la lucha contra el terrorismo y, por boca de Erdogan, niega que exista persecución interna.

España "es un amigo muy cercano"

El mandatario turco ha catalogado de "desinformación" los informes críticos en materia de Derechos Humanos y ha asegurado que quienes permanecen entre rejas lo están por un "motivo penal". Erdogan ha recordado que Turquía lleva 70 años como miembro de la OTAN, tiene el segundo mayor Ejército de la Alianza y es el quinto mayor contribuyente a sus misiones. "Seguiremos haciendo las contribuciones que sean necesaria a la OTAN", ha prometido. El mandatario turco ha calificado de "muy exitosa" la cumbre de Madrid y ha agradecido la organización de las autoridades de España, país al que ha descrito como "un amigo muy cercano".

Erdogan ha alabado la continuidad en la entrega de baterías de misiles Patriot y el acuerdo bilateral para la construcción de un portaaeronaves. Turquía tiene también pendiente la modernización de su flota de cazas de F16. Erdogan confía en los "sinceros esfuerzos" de su homólogo estadounidense, Joe Biden, para completar la entrega, pendiente no obstante del visto bueno del Congreso. "Biden tiene confianza en este tema. Espero que podemos llegar a un acuerdo que consolide nuestra amistad", ha dicho Erdogan, que ha confirmado el próximo viaje a Estados Unidos de una delegación para discutir futuros pasos.