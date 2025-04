Una entrevista póstuma desvela detalles inéditos de la vida del papa Francisco: desde su salud mental hasta sus miedos

El papa Francisco tenía preparada una última sorpresa para después de su muerte y es una entrevista póstuma que se ha dado a conocer este miércoles en la que revela detalles muy íntimos sobre su vida. La entrevista se llevó a cabo hace siete años, el 6 de febrero de 2018. Nelson Castro, periodista muy cercano al papa, pudo entrevistarse con Francisco durante 52 minutos con el objetivo de hablar de su salud. Franciso le había pedido a este periodista que escribiera un libro al respecto, publicado en 2021 bajo el título de La salud de los papas.

En la entrevista exclusiva, publicada en la televisión argentina El Trece, el papa, con su habitual sentido del humor, cuenta que dormía "como un tronco, sin tomar nada". Francisco le permitió publicar la grabación una vez que muriera, como reveló el periodista en directo en la propia cadena en la que se han mostrado los audios en exclusiva.

"A las 9 me voy a la cama, leo hasta las 10 y me levanto a las 4", detallaba el papa, que confesaba que no solía tener pesadillas y que soñaba poco. Además, aseguraba tener una especie de reloj biológico, pues, aunque usaba despertador, se despertaba "tres minutos antes" de que sonara.

En la conversación, ambos charlan sobre el momento en el que fue elegido y cómo eligió el nombre de Francisco para su denominación de papa, algo que ya había contado en otras ocasiones: "[El cardenal] Hummes me dijo 'no te olvides de los pobres'. Me quedé pensando: pobres, pobres, San Francisco... y ahí me salió el nombre", explicaba.

Francisco revela que al principio del Cónclave del que salió elegido no sabía que él terminaría siendo papa, y aseguraba que vivió ese momento "en paz". Sí empezó a dilucidarse algo tras la segunda votación: "Yo salí elegido ya en la segunda votación de la tarde; me di cuenta de que algo pasaba porque venían a preguntarme cosas".

Acudió a terapia

La entrevista también da lugar a temas importantes como la salud mental o el miedo a la muerte. Francisco reconoce que acudió a terapia durante meses con una profesional psiquiatra en su etapa eclesiástica en Argentina, todavía en tiempos de la dictadura: "Había cosas que no sabía manejar bien", apuntó, asegurando que le "ayudó muchísimo". Este asunto, revela el periodista, causó un cisma interno en el seno de la Iglesia, pues el papa estaba confesando que había resuelto sus problemas con terapia y "no con confesión".

El papa defiende en la entrevista este tipo de ayuda: "Yo creo que todo sacerdote debe saber algo de la psicología humana. A veces algunos lo saben por sabiduría natural, porque son sabios, pero estudiar psicología hoy día es necesario para pastoral", sentenció. Y habló sobre la ansiedad: "Hay que cebarle mate a la neurosis", declaró.

El periodista también la pregunta sobre qué temas le afligen y, de acuerdo con lo que ha sido su discurso en estos doce años, Francisco respondía con claridad: "El dolor ajeno, los chicos que están muriendo de hambre y en países que podrían solucionar el problema, los chicos soldado y los ancianos abandonados", señalaba el papa, cuyo funeral será este sábado en la basílica de San Pedro.