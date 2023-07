El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este martes que la OTAN haya planteado una serie de condiciones de cara a considerar la candidatura de Kyiv para unirse al organismo y ha subrayado que "parece que no hay disposición para invitar a Ucrania a la OTAN ni para convertirla en miembro de la Alianza". "Es absurdo y no tiene precedentes que no se fije un calendario ni para invitación ni para la adhesión de Ucrania mientras al mismo tiempo se emiten declaraciones vagas acerca de 'condiciones' incluso para invitar a Ucrania", ha dicho Zelenski, antes de destacar que "esto significa que se está dejando una ventana de oportunidad para regatear con la integración de Ucrania en la OTAN en las negociaciones con Rusia".

Así, ha destacado que "para Rusia esto significa motivación para continuar su terrorismo" y ha manifestado que "la incertidumbre es debilidad". "Lo discutiré abiertamente en la cumbre (de la OTAN en la capital de Lituania, Vilna)", ha asegurado el presidente ucraniano en un mensaje publicado a través de su cuenta en la red social Twitter. "Valoramos a nuestros aliados. Valoramos nuestra seguridad compartida y siempre damos valor a una conversación abierta. Ucrania estará representada en la cumbre de la OTAN en Vilna, porque trata de respeto, pero también Ucrania merece respeto. Ahora, de camino a Vilna, hemos recibido señales sobre que se están discutiendo declaraciones sin Ucrania", ha zanjado.

Las palabras de Zelenski han llegado poco después de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, avanzara que los líderes aliados mandarán un mensaje "claro y positivo" a Zelenski sobre el camino a seguir para Ucrania en sus aspiraciones de ingresar en la OTAN. "Espero que acuerden sobre la necesidad de acercar a Ucrania a la OTAN y retirar el Plan de Acción para la Membresía (MAP)", ha argüido.

Sin querer desgranar los puntos de la declaración, Stoltenberg ha dado por hecho que los aliados retirarán el programa de asesoramiento para la adhesión, un plan con el que ofrece asistencia y apoyo práctico a los países candidatos a entrar en el bloque. En el caso de Ucrania, la anexión rusa de Crimea en 2014 y la invasión a gran escala de 2022 ha llevado a mantener una relación estrecha que hace que este programa pierda algo de sentido, por lo que ha señalado que el proceso de entrada de Ucrania "pasará de tener dos pasos a solo uno".

Horas antes, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, había indicado que los aliados darán "una señal unida y positiva" sobre un camino para la entrada de Ucrania en la Alianza durante la cumbre, si bien descartó que vaya a llevar aparejado "un calendario". "No puedo poner un calendario, no creo que eso vaya a salir de ahí", aseveró. Asimismo, subrayó que durante la cumbre "se discutirá el camino para la futura adhesión de Ucrania a la OTAN", antes de reseñar que Kyiv "aún tiene que dar más pasos en el camino de la reforma" para poder sumarse al bloque. "Desde nuestra perspectiva, es trabajo de la alianza y Ucrania preparar ese camino de reforma y que después Ucrania trabaje sobre ello", zanjó.