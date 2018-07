La embajadora de EEUU en la ONU tacha de "ofensivo y asqueroso" el rumor sobre su supuesta relación con Trump

La embajadora de EEUU ante la ONU, Nikki Haley, ha calificado de asquerosos los rumores aparecidos en las últimas semanas que apuntan que la diplomática mantiene una relación sentimental con el presidente Donald Trump.

"Es absolutamente falso, altamente ofensivo y asqueroso", dijo Haley durante una entrevista concedida al podcast 'Women Rule' del diario Politico. Con estas palabras Haley quiso poner punto final a los rumores surgidos a raíz de la publicación del controvertido libro 'Fire and Fury' ("Furia y fuego"), escrito por el periodista Michael Wolff y que salió a la venta a principios de mes.

En su libro Wolff disecciona los primeros meses de Trump en la Casa Blanca a través de unas 200 entrevistas con el propio presidente, sus asesores más destacados y otras fuentes conocedoras de los entresijos de la campaña presidencial del ahora gobernante en 2016.

Entre otras polémicas, Wolff deja caer en su libro que Trump, que está casado con Melania Trump desde 2005, mantiene una relación sentimental con Haley, quien a su vez está casada con Michael Haley desde 1996, y que el avión presidencial podría haber servido de lugar de encuentro entre ambos.

Durante su intervención en el programa, Haley alegó que sólo ha coincidido con Trump una vez en el Air Force One y que en esa ocasión había "varias personas" presentes.

"Dice (Wolff) que he estado hablando mucho con Trump en el Despacho Oval sobre mi futuro político. No he hablado ni una sola vez con el presidente sobre mi futuro y nunca estoy a solas con él", dijo.

De acuerdo con Haley, estas acusaciones responden apenas al hecho de que "si vas de frente y te muestras fuerte" un pequeño porcentaje de personas "intentará lanzarte dardos, sean mentiras o no".