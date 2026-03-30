La embajada de EEUU en Venezuela reanuda oficialmente sus actividades tras siete años de ruptura diplomática

El contexto La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela ha reanudado sus operaciones, marcando un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se restablecieron formalmente a principios de marzo tras la captura de Nicolás Maduro. Este movimiento es parte del plan de tres fases del presidente Trump para impulsar la recuperación económica y la transición democrática de Venezuela. La embajadora Laura Dogu lidera la reapertura de la misión diplomática en Caracas, con el objetivo de restaurar el edificio y preparar el regreso del personal y los servicios consulares. Las relaciones se rompieron en 2019 cuando Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado.

La embajada de Estados Unidos en Venezuela reanuda sus operaciones. Este es el último paso del plan de Trump para, según han comunicado, impulsar la recuperación económica del país y su eventual transición democrática después de que la Administración del presidente estadounidense y el Gobierno de la presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

"Hoy retomamos formalmente las operaciones en la embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", ha anunciado este lunes el Departamento de Estado en un comunicado. Además, el portavoz Tommy Pigott ha declarado en un comunicado a 'Bloomberg News' que la reanudación supone "un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela".

La embajadora Laura Dogu llegó a Caracas el pasado enero como encargada de negocios para liderar la reapertura de la misión diplomática estadounidense. El equipo encabezado por Dogu está actualmente "restaurando el edificio" para preparar "el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares", ha apuntado el Departamento de Estado, que no ha detallado la fecha prevista para el retorno de esos servicios.

El anuncio se produce después de que, la semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitara Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la embajada venezolana en Estados Unidos, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y el Gobierno de Rodríguez han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países. Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. Desde entonces, las labores diplomáticas de Washington se han llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos para Venezuela, una oficina provisional ubicada en la embajada estadounidense en Colombia.

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