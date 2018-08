El presentador peruano Jaime Bayly asegura que ya sabía el plan para atentar contra Maduro: "EEUU aprobó la operación"

Jaime Bayly, un reconocido periodista, escritor y presentador peruano que presenta un programa en Miami, ha asegurado que tenía conocimiento del atentado perpetrado contra Maduro antes de que se produjera, así como que apoyaba el ataque. Así se ha expresado, al menos, en una de sus intervenciones televisivas más recientes.

"Mis fuentes, que generalmente son confiables, me conminaron a una reunión. Me dijeron: ‘El sábado vamos a matar a Maduro con drones, los hemos probado en Caracas, funcionan’", ha relatado en en su programa 'The Bayly Show', donde ha añadido: "Yo les dije: ¿quieren que les compre un dron más? Avisen".

Durante sus declaraciones, el periodista peruano también ha apuntado que los servicios secretos de Estados Unidos conocían "perfectamente" los detalles del atentado que se iba a llevar a cabo contra el presidente de Venezuela, y que, además, "aprobaban explicitamente la operación".

En esta línea, Bayly también ha advertido a Maduro: "Que se prepare. Son gente bastante competente. Ya se llevó un susto, pero van a venir más". El presentador ha destacado que "Trump no se va a meter en Venezuela", si bien "los gringos van a tratar de ayudar a los rebeldes venezolanos". Además, ha calificado a los autores del atentado como un grupo de "hombres de honor" compuesto por "exmilitares y expolicías".