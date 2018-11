El desgarrador mensaje de una madre tras perder a su hijo en la matanza de California: "No quiero oraciones. Quiero control de armas"

Tel' Orfanos fue asesinado a menos de 10 minutos de su casa. Este veterano de la Marina de los EEUU fue una de las 12 víctimas del tiroteo en un bar de California. El joven de 27 años había logrado sobrevivir a la matanza de Las Vegas hace un año.

Ahora es su madre, Susan Schmidt-Orfanos, quién pone voz a su historia. Entre lágrimas y sollozos cuenta a las cámaras de CBD News el triste momento en el que comprobó que su hijo no había regresado a casa. "Mi hijo estaba en Las Vegas con uno de sus amigos y regresó a casa. Anoche no llegó a casa".

Harta de la inacción del Gobierno de EEUU ante las últimas matanzas en el país, pide un mayor control de armas. "No quiero oraciones, no quiero pensamientos... Quiero control de armas. No más armas".