El Ejército de Israel desoye al Tribunal Supremo y disuelve con violencia las manifestaciones contra la guerra

¿Qué ha pasado? Las fuerzas armadas israelíes permitieron tan solo la presencia de 150 personas en Tel Aviv, donde se congregaron más de 1.000 manifestantes, y de 50 tanto en Haifa como en Jerusalén a pesar del dictamen de la Justicia.

Sin contemplaciones. Así ha actuado Israel. Así ha actuado la Policía hebrea ante las manifestaciones contra la guerra convocadas en ciudades como Tel Aviv, Haifa o Jerusalén. Los agentes israelíes han reprimido todas las protestas contrarias a los conflictos en Irán y en Líbano con gran violencia y arrestando también a varios de los allí presentes.

Y es que el Ejército ha hecho caso omiso a la orden del Tribunal Supremo que obligaba a presentar un plan que garantizase el derecho a la protesta pese a las restricciones de seguridad por la guerra. Las fuerzas del orden tan solo permitían la presencia de 150 personas en Tel Aviv y de medio centenar en lugares como Haifa y en Jerusalén.

Fueron más de un millar las que se concentraron en la plaza Habima de Tel Aviv, por lo que la Policía declaró la manifestación como ilegal y procedió a dispersar de manera violenta a los allí presentes.

"La Policía de Israel continúa sus esfuerzos para dispersar a los manifestantes que se congregaron en la plaza Habima de Tel Aviv, en contravención de la decisión del Tribunal Supremo y las directrices del Comando del Frente Interno. Diez alborotadores fueron arrestados", detalló la Policía en un comunicado, ignorando la última demanda del Tribunal Supremo.

Los agentes han arrastrado a varios de los manifestantes y constan tanto detenciones como la presencia de agentes a caballo, tal y como recoge el diario 'The Time of Israel'.

Entre las personas arrestadas estaba Alon Lee Green, uno de los convocantes. "La Policía vuelve a amenazarnos, como si nuestra manifestación no fuera legal. No hay ninguna manifestación ilegal", dijo el propio Green antes de que comenzaran los disturbios.

En el foco, Netanyahu: "No confiamos ni en él, ni en este Gobierno, ni en Ben Gvir, ni en Smotrich. No quieren que nos manifestemos y lo sabemos. Estamos aquí para decir 'basta de guerra eterna", ha expresado.

Las organizaciones convocantes de las protestas han denunciado que las autoridades de Israel no hicieron lo bastante para preservar el derecho a la manifestación. Dicen, en ese sentido, que ni se entregó un borrador del plan para garantizar su seguridad.

"La Policía de Ben Gvir ha reprimido de forma violenta una manifestación contra la guerra. Han arrestado a Alon Lee Green y al activista Naday Oren", comparte en un comunicado 'Standing Together', una de las organizaciones convocantes.

Y han confirmado que van a continuar: "Por más que quieran silenciarnos, nos negamos a dejar de protestar contra esta cínica guerra eterna de Netanyahu".

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