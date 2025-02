Egipto planea formar un frente árabe común para frenar la expulsión "voluntaria" de los gazatíes propuesta por EEUU e Israel

Donald Trump y Benjamin Netanyahu tienen un objetivo claro: expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza. Estados Unidos e Israel hablan de "salida voluntaria" para tratar de maquillar una limpieza étnica que arranque a dos millones de personas de su tierra. Una idea que ha hecho reaccionar a Egipto, que ha decidido mover ficha y contactar con varios países árabes para formar un frente común y frenar las ideas de Trump y Netanyahu en Gaza.

Una idea que, ahora, con el plan presentado, las propuestas hechas y anunciadas para Gaza, Trump dice que no tiene prisa por hacerlo. Eso sí, ha vuelto a demostrar todo su interés por "invertir" en la zona y cree, que su propuesta ha sido bien recibida: "Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria, donde seremos un inversor en esa parte del mundo. La propuesta ha sido bien recibida. Queremos ser inversores en esa parte del mundo. No hay prisa para desarrollar ese plan".

En cambio, Israel no comparte esa tranquilidad de Trump. En las últimas horas, sus más altos cargos militares se han reunido para preparar el plan de expulsión y los destinos de los gazatíes. Uno de esos destinos pensados para los gazatíes es Egipto, que ya ha dicho que no a esa idea y, además, mueve ficha. El país ha comenzado los contactos con otros países del mundo árabe para intentar hacer un frente común y rechazar de manera conjunta el plan de Estados Unidos e Israel. Conscientes de que no lo va a tener fácil, Egipto ya se mueve y pide al resto que "hay que esforzarse".

En contraste, Trump asumía que tanto Egipto como Jordania aceptarían a los gazatíes expulsados, como llegó a aseverar, pero ahora trabaja en opciones más factibles en África. Según varios medios israelíes, el Gobierno estadounidense considera Marruecos, Puntlandia y Somalilandia como tres lugares para que sean desplazados los gazatíes.

Marruecos porque es uno de sus aliados y un país al que reconoció su soberanía sobre el Sahara Occidental en su primer mandato. Los otros dos destinos estarían dentro de Somalia, concretamente Somalilandia y Puntlandia, que en plena pugna de reconocimiento internacional, Estados Unidos les ofrecería su independencia a cambio de que acojan a los gazatíes expulsados.

Por su parte, Netanyahu ha unido a la lista de destinos a Arabia Saudí: "¿Un Estado palestino? A menos que quieras que el Estado palestino esté en Arabia Saudí. Tienen mucho territorio allí". Mientras, su ministro de Defensa, Israel Katz se cobra las críticas obligando a mandar a los palestinos a estos tres países europeos: "Países como España, Irlanda, Noruega y otros están obligados por ley a permitir que todos los residentes de Gaza entren en su territorio".

Y si este jueves ya eran países como España o Italia los que discrepaban con la idea para la Franja de Gaza de EEUU e Israel, ahora es el canciller alemán, Olaf Scholz, el que no ve bien echar a los gazatíes de su tierra: "Lo que ha dicho el presidente Trump es algo que rechazo por completo. No podemos trasladar a la población de Gaza a Egipto y Jordania, eso no está bien".

Hasta Irán se ha manifestado en contra de la idea, además de que su líder supremo, Ali Jamenei, ha rechazado cualquier tipo de negociación con Estados Unidos: "No se debe negociar con una administración como la de Estados Unidos. No es racional, ni sensato, ni honorable".

Un plan para la expulsión "voluntaria" de los gazatíes que Estados Unidos e Israel discrepan en sus tiempos y que, cada vez más, tiene el rechazo internacional.