Estados Unidos investiga la filtración de dos documentos con supuesta información clasificada de los servicios de inteligencia del país que muestran los planes de Israel de atacar Irán, según han informado este sábado medios estadounidenses.

The New York Times divulga que en estos documentos se describen imágenes por satélite de preparativos militares del Estado hebreo para un posible ataque contra Irán en respuesta al lanzamiento de casi 200 misiles de la república islámica contra el país el pasado 1 de octubre.

Según el medio, los documentos, que se difundieron inicialmente en Telegram, proceden de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Agencia de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa estadounidense.

Los archivos están catalogados como de "alto secreto" y tienen marcas que indican que solo pueden ser vistos por los aliados de los 'Cinco ojos' (Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido). Por su parte, CNN, que cita fuentes familiarizadas con el asunto, indica que Estados Unidos está investigando quién ha podido tener acceso a los documentos y cómo ha podido acceder a ellos, así como si estos han sido hackeados o filtrados deliberadamente.

Uno de los archivos se titula 'Israel: La Fuerza Aérea continúa los preparativos para un ataque contra Irán' y describe ejercicios recientes que parecen ser ensayos de un futuro ataque. El otro documento describe el cambio en la colocación de misiles y armas que llevaría a cabo el Estado hebreo para preparar ante una posible respuesta de Irán a este ataque.

Varios funcionarios confirmaron a The New York Times que los documentos son auténticos, aunque el Departamento de Defensa no se ha pronunciado al respecto. La filtración llega apenas unos días después de que Israel mató al máximo líder de Hamás y cerebro de los ataques del 7 de octubre, Yayah Sinwar, el hombre más buscado en la ofensiva israelí dentro de la Franja de la Gaza.